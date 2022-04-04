Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı

04.04.2022 15:17
Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da meydana gelen olayda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi kadınla, iddiaya göre, seyyar simit satan kadın arasında tartışma çıktı. "Sen çöpçüsün, pisliksin" diye hakaret eden seyyar kadın simitçi, temizlik görevlisi kadını gözyaşlarına boğdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan temizlik görevlisi kadın, meydanda bulunan seyyar simitçinin yanındaki çiçeği, yerleri süpürdüğü esnada alıp çöpe attı. Seyyar simitçi, temizlik görevlisine çiçeği geri getirmesini getirmezse iddiaya göre iyi şeyler olmayacağını söyledi. Eline süpürgeyi alan seyyar simitçi kadın, temizlik görevlisi kadının üzerine giderek hakaretler savurmaya başladı.

"DEĞİL ZABITA KİM GELİRSE GELSİN VAZGEÇMEM"

Seyyar simitçi, temizlik görevlisinin ondan şikayetçi olacağını duyunca, "Değil zabıta, kim gelirse gelsin davamdan vazgeçmem" dedi. Olay yerine daha sonra temizlik personellerinden sorumlu amirler geldi. Amirler, seyyar simitçi kadınla konuştu. Kadın, amirlerin konuşmasıyla da sakinleşmedi. Simitçi kadın kimliği belirsiz birini telefonla arayıp yaşadığı olayı anlattı.

Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı

"SEN ÇÖPÇÜSÜN, SEN PİSLİKSİN"

Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamayan temizlik görevlisi kadın ise olay yerine gelen amirine durumu, "Arkamdan bağıra bağıra gelip çiçeği sordu. Çöpe attığımı söyledim. Arabanın içerisinde dedim. Aldı çiçeği gitti. Ertesi gün gelip bana 'çiçeğimi getir arkadaşım istiyor 'dedi. Şimdi geldim "Sen o çiçeği getir gel bana, seni bilmem ne yapacağım. Sen çöpçüsün, sen pisliksin" dedi. Etmediği hakaret kalmadı. Ben burada çalışmak istemiyorum. Beni tehdit ediyor, partiyle tehdit ediyor beni. Yeter artık" diye anlattı.

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Hakaret, Antalya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyyar simit satan kadının 'Sen çöpçüsün, pisliksin' sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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