Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor

Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor

08.02.2021 18:51

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde seyyar arabasıyla tatlı satan Ahmet Aydemir (56), müşteri beklerken zamanını kitap okuyarak değerlendirip, herkese örnek oluyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde seyyar arabasıyla tatlı satan Ahmet Aydemir (56), müşteri beklerken zamanını kitap okuyarak değerlendirip, herkese örnek oluyor. Aydemir, "Okumak en güzel alışkanlık, bambaşka bir duygu" dedi.

Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi'nde tatlı satan 4 çocuk babası Ahmet Aydemir, seyyar arabasının başında, boş zamanlarında kitap okuyor. Bugüne kadar okuduğu kitapların sayısını hatırlamadığını söyleyen Aydemir, okuma azmiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Gün boyu caddenin farklı yerlerinde tatlı satan Aydemir, herkese kitap okumayı tavsiye ediyor. Kitap okumaya resimli romanlarla başladığını anlatan Aydemir, şimdilerde eline geçen her kitabı okuduğunu belirtti.

'OKUMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU'

Tatlıcılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Ahmet Aydemir, "Allah'a şükür ben bu meslekle çocuklarımı okuttum. Şu anda iki çocuğum mühendis. Biri polis, biri de fen lisesinde okuyor. Tatlı arabasının başında boş boş durmaktansa kitap okuyorum. Resimli romanlarla başladım. Şimdi kitap ayırmıyorum. Okuduğum kitapların sayısını hatırlamıyorum. Kütüphaneye de üye oldum. Kütüphaneden istediğim kitabı alıp, okuyorum. Kitap okumayı herkese tavsiye ederim. Hele sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bu günlerde kitap okumak çok daha önemli. Okumak en güzel alışkanlık, bambaşka bir duygu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

----------------------Seyyar tatlıcı Ahmet Aydemir ve satışlarından genel ve detay görüntüler

-Ahmet Aydemir röp

Haber: Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hürriyet, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama
18:07 Kurbanlık hisse yerine vatandaşlara salam veren baba-oğul tutuklandı
17:23 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:19 Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
17:18 Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü için resmen özür diledi
17:15 Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
17:12 Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı
17:10 Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı
17:08 Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı
17:04 Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 19:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement