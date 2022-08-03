Yaz aylarının sevilen lezzeti: Süt mısır - Son Dakika
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Yaz aylarının sevilen lezzeti: Süt mısır

03.08.2022 11:19
Yaz aylarının sevilen lezzeti: Süt mısır

Seyyar tezgahlarda haşlanmış ya da közde pişirilerek satılan mısır, yaz aylarında vatandaşların en çok tükettiği sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

Seyyar tezgahlarda haşlanmış ya da közde pişirilerek satılan mısır, yaz aylarında vatandaşların en çok tükettiği sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

Yazın kalabalık cadde ve sokaklarda kurulan seyyar tezgahlarda, haşlanmış ve közde pişirilerek satılan mısır beğeniyle tüketiliyor.

Mısır ve mısır unu tüketiminin fazla olduğu Trabzon'da da çok sayıda seyyar tezgahta süt mısır satılıyor.

Satıcıları tarafından koçanlarından çıkarılarak temizlenen mısırlar, kazanlardaki suda yaklaşık 2 saat haşlandıktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Közlenmiş mısır yemek isteyenler ise mangaldaki közde hazırlanan mısırları 10-15 dakika bekleyişin ardından tüketiyor.

Ortahisar ilçesindeki Boztepe mevkisinde mısır satışı yapan Ümit Şentürk, AA muhabirine, Trabzon'da yetişen mısırların ağustos ayında ancak hasat edildiği için daha erken hasadı yapılan Adana'dan getirdikleri mısırları sattıklarını söyledi.

Haşlanmış, közde ve bardakta mısır sattığını belirten Şentürk, "Gelen turistlerimize ve yerli halka hizmet vermeye çalışıyoruz. Buraya gelen turistlere leziz mısır yedirmek, mısırın tadını almaları için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Lezzetli mısırın sırrının pişmesinden geçtiğini vurgulayan Şentürk, "Mısırın leziz olması için en az 2 saat suda kaynaması gerekiyor. Karadeniz Bölgesi'ne has mısır çok lezizdir. Onun tadı, lezzeti farklıdır, dışarıdan gelen mısırın tadı farklıdır. Karadeniz Bölgesi çok yağmur aldığı için, iklimi farklı olduğu için buradaki mısırlar daha güzel yetişiyor. Mısır zaten bir sokak lezzetidir. Bir balık ekmek gibi sokaklarda insanların tadabileceği leziz bir üründür. Herkese gelip burada mısır yemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

"Pandemide düşen satışlarımızı bu yıl telafi edeceğiz gibi"

Kentin en işlek bölgelerinden Uzun Sokak'ta satış yapan Mustafa İhtiyar da bu yıl işlerin çok iyi olduğunu belirterek, özellikle yabancı turistlerin alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arap turistlerin mısırı sevdiğini kaydeden İhtiyar, "Onlar daha çok alışveriş yapıyor. Gelen turistlerden memnumuz. Bayağı iyi gidiyor. Pandemide düşen satışlarımızı bu yıl telafi edeceğiz gibi. Şu an Bafra'nın mısırlarını satıyorum. Trabzonlular, Karadeniz Bölgesi mısırı sever, onun lezzeti ayrıdır." diye konuştu.

İhtiyar, mısırın Karadeniz Bölgesi için önemli bir ürün olduğunu, ekmeğini, çorbasını yaptıklarını, kuymak yapımında kullandıklarını kaydetti.

"Diğer atıştırmalıklara göre çok sağlıklı"

Sakarya'dan Trabzon'a gezmeye gelen Ramis Sofuoğlu, mısırı çok sevdiklerini ve her fırsatta tatmaya çalıştıklarını söyledi.

Zaman zaman evde de mısır haşladıklarını anlatan Sofuoğlu, "Karadeniz Bölgesi'nin kendisine has kültürü olan bir mısırı var. Çocukluluğumuzdan beri kendimiz de tükettiğimiz için seviyoruz. Çocuklara da alıştırmaya çalışıyoruz. Hem sağlıklı hem lezzetli. Diğer atıştırmalıklara göre çok sağlıklı. Özlemini çektiğimiz bir lezzet. Trabzon'a gelince mutlaka mısır yiyoruz. Kendi kültürümüz olduğu için bazen arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zuhal Korkutata ise mısırı çok sevdiğini ve keyifle tükettiklerini belirterek, "En çok haşlanmış mısırı seviyorum. Zamanı geldiğinde, mısır bulduğumuzda evde ben de yapıyorum. Tabii buradaki kadar lezzetli ve doğal olmayabilir ama isteğimizi gideriyoruz evde yapınca." dedi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Adana, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz aylarının sevilen lezzeti: Süt mısır - Son Dakika

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