Seyyar tombalacıya suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyyar tombalacıya suçüstü - Son Dakika

Seyyar tombalacıya suçüstü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tombala oynatanlara göz açtırmıyor.

Seyyar tombalacıya suçüstü, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tombala oynatanlara göz açtırmıyor.


Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde tombala çektiren E.A.'ya suçüstü yaptı. Şüphelinin tombala çektirip karşılığında sigara verdiği tespit edilirken, yakalanan şahıs Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Kumar oynatanlara yönelik denetimlerin süreceğini belirten güvenlik güçleri, halkın huzur ve refahı için çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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