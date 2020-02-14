Seyyar tombalacıya suçüstü - Son Dakika

Kumar oynatanlara yönelik denetimlerin süreceğini belirten güvenlik güçleri, halkın huzur ve refahı için çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

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Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti

Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı