Seyyar yemek işletmesinde kumar oynayan 11 kişiye 18 bin 850 lira ceza verildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyyar yemek servisi yapılan işletmede kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 18 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç köyündeki E.Ç'ye (36) ait seyyar yemek servisi yapılan işletmenin açık olduğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynanması amacıyla yer ve imkan sağlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, operasyon düzenlediği sırada işletmede bulunan şüpheliler, kaçmaya çalışarak oyun kağıtlarını camdan dışarıya attı.

Olayla ilgili işletme sahibinin yanı sıra T.Ş. (46), L.O. (38), E.E. (37), B.G. (35), S.B. (45), E.Ç. (36), Y.E. (30), B.I. (58), Ö.G. (40) ve S.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 850 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca E.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.