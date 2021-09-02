Seyyarlar bu kez sünnet ettirdi - Son Dakika

6 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, durumu uygun olmayan veya dezavantajlı konumda bulunan 6 ailenin çocukları erkekliğe ilk adımı attı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi üyelerinin yanı sıra Emir Sultan Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe ve işadamıHacı Yıldırım'ın girişimiyle Konak ilçesindeki Emir Sultan Mahallesi'ndeki sünnet töreni kısıtlı bir kutlama ve eğlenceyle gerçekleşti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelinin gerçekleştirdiği sünnet töreninde konuşan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, zor durumda olan dar gelirli kesime desteğe devam edeceklerini söyledi. Çocukların sağlık ve sosyal gelişimi için bir adım attıklarını belirten Laçin, "Emir Sultan Mahalle Muhtarımız Hüseyin Heptepe bize ulaşarak zor durumdaki ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi gerektiğini anlattı. Biz de her gün zorluklar içinde çalışan seyyar satıcılar olarak bu çaresizliğe sessiz kalamazdık. Yaptığımız görüşmeler sonucu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de desteğiyle çocuklarımız erkekliğe ilk adımı atmış oldu" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNE DE GİTTİK"

Yaklaşık 10 ay önceki İzmir depreminde de, ilk andan itibaren deprem bölgesine gittiklerini hatırlatan Laçin, "Ekiplerin çalışmaları sürdükçe biz de hem oradaki vatandaşlarımız hem de çalışan ekipler için seyyar araçlarımızı götürdük; tavuklu pilav, ayran, kokoreç gibi yiyecekleri ücretsiz olarak afetzedelerimize dağıttık. Günlük rızkından vazgeçen seyyar esnafımız, vatandaşlarımızın yanında olmayı tercih etti" diye konuştu.

"OSMANLI'DAN BU YANA VARIZ"

İzmirlilerin seyyar satıcılara sahip çıkarken, yerel yönetimler ile bazı odaların kendilerine olumsuz baktığınının altını çizen Evren Laçin, "Biz Osmanlı'dan bu yana devam eden bir mesleğin mensuplarıyız. Bu kentin renkleri olarak bizi soldurmalarına kimse izin vermeyecektir. Tek isteğimiz çok sevdiğimiz bu kentte barış içinde, insan onuruna yaraşır şekilde, vergimizi ödeyip kimseye zarar vermeden rızkımızı çıkarmak" ifadelerini kullandı. Törenin ardından pandemi nedeniyle kısıtlı bir eğlence ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi.