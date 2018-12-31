Son Dakika Haberleri: Seyyid Ahmet Arvasi Kabri Başında Anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen program ile mezarı başında anıldı.

Seyyid Ahmet Arvasi Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen program ile mezarı başında anıldı. Çok sayıda vatandaş Arvasi'nin kabri başında toplanırken, Türk-İslam düşünürü için dualar okundu.

31 Aralık 1988 tarihinde vefat eden Türk-İslam Ülküsü'nün öncülerinden şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Ülkü Ocakları'nın düzenlediği program ile mezarı başında anıldı. Arvasi'nin mezarı başında toplanan çok sayıda vatandaş, büyük mütefekkirin mezarını temizledikten sonra merhum için dualar okudu.

"Türk-İslam Ülküsü'nde bu memleketin tek kurtuluş reçetesini kendi değerlerine bağlı bir gençlikte görüyordu"

Anmaya katılan İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, dualar sonrasında Arvasi'yi anlatarak, "Seyyid Ahmet Arvasi bundan 30 yıl önce ahirete intikal etmiş olabilir lakin 30 yıl sonra burada 15 yaşında gençlerin onun mezarı başında bulunuyor olması, onun fikirlerinin bahsettiği, ortaya koyduğu Türk-İslam Ülküsü'nün asla silinemeyeceğini bir kez daha gösteriyor. Seyyid Ahmet Arvasi Hocamız Türk-İslam Ülküsü'nde fikir, aksiyon, iman sahibi, Türklük şuur ve vakarına, İslam ahlak ve inancına sahip bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur diyordu. Türk-İslam Ülküsü'nde bu memleketin tek kurtuluş reçetesini kendi değerlerine bağlı bir gençlikte görüyordu. İşte Seyyid Ahmet Arvasi Hocamızın Türk-İslam Ülküsü'nde tarif etmiş olduğu o gençlik, bugün kabri başında toplanmış ve Türk tarihinin şanlı sayfalarını ve İslam ahlak ve faziletini kendinde buluşturmuştur. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Bugün çok teşekkür ediyoruz kabri başında toplanan sizlere. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Seyyid Ahmet Arvasi'nin mezarı sulanırken, toplanan kalabalığa lokum dağıtıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

İstanbul, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Güncel
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