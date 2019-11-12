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Seyyid Battal Gazi külliyesinde sonbahar güzelliği
6 saat önce
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan tarihi Seyyid Battal Gazi külliyesi ve çevresi, sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan tarihi Seyyid Battal Gazi külliyesi ve çevresi, sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründü.
Her mevsimde ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan külliye, yurdun birçok bölgesinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Seyitgazi bölgesinin, diğer tarihi mekanlarla inanç turizminin merkezi olma yolunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi olacağı belirtiliyor. Külliye çevresinde bulunan ve kış öncesi yapraklarını dökmeye hazırlanan ağaçlarının türlü renklerdeki görüntüsü, ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor. - ESKİŞEHİR
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