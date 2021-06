Seyyid Hüseyin Nasr, "ILEM Istanbul Talks 3"ün konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika

Çağdaş dönemin önde gelen İslam düşünürlerinden Prof. Seyyid Hüseyin Nasr, "ILEM Istanbul Talks 3"ün konuğu oldu.

İlmi Etütler Derneği (İLEM) tarafından Nurullah Koltaş'ın moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleşen etkinlik, İLEM TV YouTube kanalında canlı yayınlandı.

Sosyal bilimler alanında çalışmalarıyla önde gelen entelektüeller ve düşünürler arasında yer alan Nasr, programda "Traditional Islam and the Modern World: Challenges and Solutions (Geleneksel İslam ve Modern Dünya: Sorunlar ve Çözümler)" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Nasr, hem zorlukları sorunları bulunan hem de manevi fırsatlar barındıran farklı bir dönemin yaşandığını belirterek, "Neredeyse tüm dünya varoluştan gelen temel sorulara cevap aramayı bırakarak görecelik ve sekülerizm seline kapılmış durumda." dedi.

İslam dünyasının bugün benzeri görülmemiş bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Nasr, Müslümanların Moğol saldırılarından daha şiddetli kültürel bir sömürge saldırısı altında olduğunu söyledi.

"Kendi entelektüel geleneğimize dönmeliyiz"

Hüseyin Nasr, 1960'lı yıllarda ne Batıcı ve ne de gelenekselci sayılabilecek yeni bir nesil geliştiğine dikkati çekerek, "Benim gençlik zamanlarımda geleneği entelektüel açıdan değerlendirebilecek kimse yoktu. Sanırım ben bu bahsettiğim neslin ilk temsilcilerinden biriyim. Biz kendi entelektüel geleneğimize dönmemiz gerektiğini fark ettik." diye konuştu.

Geleneğimizi yeniden keşfetme fikrinin dışarıdan bir göz olarak değil de içeriden bir bakışla yapılması gerektiğini dile getiren Nasr, "Batılıların bakış açısıyla İbn-i Sina'yı anlayamayız veya aşağılık kompleksiyle, onlar söylediği için İslam düşünürlerine önemli ya da önemsiz dememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İslam dünyasının geleceğinden umutluyum"

???????Nasr, bu kompleksin 1960'lardan bugüne kadar kademe kademe kırılmaya başladığının altını çizerek, pek çok insanın aksine İslam dünyasının geleceğinden çok daha fazla umutlu olduğunu ifade etti.

Sanatın, insan ruhunda olup bitenleri anlamak için en iyi ölçü olduğunu aktaran Nasr, yaklaşık 1 saat süren konuşmasında dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Seyyid Hüseyin Nasr hakkında

George Washington Üniversitesi'nde İslami Araştırmalar Üniversitesi Profesörü Seyyid Hüseyin Nasr, İslam geleneği ve felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla dünyanın en etkili Müslüman alimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Tahran'da 7 Nisan 1933'de dünyaya gelen Nasr, yüksek öğrenimini 1954'te Massachusetts Institute of Technology'de fizik dalında bitirmiş ve 1956'da Harvard Üniversitesinde Jeofizik alanında yüksek lisans, 1958'de ise bilim tarihi alanında doktora yaptı.

Farsça, Arapça, İngilizce ve Fransızca 50'den fazla kitabın ve 500'den fazla makale kaleme alan Prof. Seyyid Hüseyin Nasr, din, felsefe, İslam, sanat, müzik, mimari, hikmet ve edebiyat alanında çalışmalar yapmaktadır.