Son Dakika Haberleri: Seyyid Tahir Özışık'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Seyyid Tahir Özışık'ın Cenazesi Toprağa Verildi

24 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.

Seyyid Tahir Özışık'ın Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın 87 yaşında vefat eden babası Seyyid Tahir Özışık'ın cenaze namazına katıldı.

Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Seyyid Tahir Özışık'ın aile yakınları, taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da aile üyelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazına Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, gazeteciler, siyasiler katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:31 Kaynak: AA

İstanbul, Süleyman Soylu, Güncel
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