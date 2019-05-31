Seza Çimento Fabrikası'yla Dünyanın Her Yerinde Elazığ'ın Taşı Var

Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık tarafından karşılanan Milletvekili Gürsel Erol, "Elazığ ve ülke ekonomisine buradan bir gelir elde edebilecek katkı sunmak son derece önemli bir başarı hikayesinin sonucu. Dünyanın her tarafında çimentoyla yapılan imalat sektörlerinde Elazığ'ın taşı var. Bu da işin ayrı bir güzelliği" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, il dışından gelen misafirleriyle birlikte Türkiye'nin en çevreci çimento fabrikalarından biri olan ve sağladığı istihdamla da bölge ekonomisine büyük bir katkı sunan SEZA Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti.

Milletvekili Gürsel Erol'u SEZA Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık karşıladı. Milletvekili Erol'a fabrikayı gezdiren Prof. Dr. Açık, fabrika hakkında da bilgiler verdi.

PROF. DR. AÇIK: DUYARLILIĞINIZ VE DESTEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ziyaretlerinden dolayı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür eden Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Fabrikamıza ziyaretiniz, duyarlılığınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Elazığ'ı ilgilendiren, bölgeyi ilgilendiren her platformda yer almanız, şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için, sorunların çözümlenmesi için yapılan tüm toplantılarda, tüm çalışmalarda emek vermeniz nedeniyle de size ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AÇIK: BU SEKTÖRDE MARKA OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Milletvekili Erol'a fabrika hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yasemin Açık, "Buradaki arkadaşlarımın birçoğuyla 2011 yılında bu işe başladık. Tüm hazırlıklar, alt yapı çalışmaları ve izinleri bitirdikten sonra da 2014 yılının Şubat ayında ilk kazmayı vurduk. 2016 yılının Mart ayında artık çimento ve klinker üretmeye vetüm dünyaya pazarlamaya başladık. Şantiye döneminde üniversiteden 2 yıl ücretsiz izin aldım ve bizzat şantiyede bulundum. Fabrikamız 88 hektar alan üzerine kurulmuş bir fabrika. 5 hat tren yolumuz, kendimize ait şaltsahalarımız ve hemen arkamızda ham maddemiz ile birlikte gerçekten bu sektörde marka oluşturmaya, etkin olmaya çalışıyoruz" dedi.

PROF. DR. AÇIK: HEP ELAZIĞ'DA YATIRIM YAPMA PLANIM VARDI

Doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için fabrikayı Elazığ'da kurduğunun altını çizen Prof. Dr. Açık, "Ben bu yörenin insanıyım. Çocukluğumdan itibaren bölgeler arası gelişmişlik farkı, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kadın erkek fırsat ve cinsiyet eşitsizliği gibi konular hep dikkatimi çekmiştir. Hep bu alanlarda çalışmaya gayret ettim. Gerek Dünyayı gezip görmek, gerekse kendimi geliştirmek amacıyla verdiğim tüm emeklerde bu bahsettiğim konuları ön planda tuttum. Tabi ki doğup büyüdüğümüz topraklara da vefa borcu ödemek için yatırım yapmak amacıyla hep böyle bir planım vardı. Sonuçta çok şükür bu planımızı gerçekleştirdik, fabrikamızı kurduk" şeklinde konuştu.

PROF. DR. AÇIK: YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN HAYATINA OLUMLU DOKUNUYORUZ

Fabrika sayesinde yaklaşık 5 bin kişinin hayatına olumlu dokunuş yaptıklarını belirten Prof. Dr. Açık, "Özel sektörün yapmış olduğu bu tür yatırımlar; özellikle bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasında, yerel kalkınmanın sağlanmasında, istihdamın arttırılmasında çok önemli. Biz fabrikada 500 kişiyi çalıştırıyoruz. Çalışan kişilerin aileleri ve tedarikçilerle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 5 bin kişinin hayatına olumlu dokunuyoruz. Bu yöreye hem istihdama katkı sağlarken ayrı zamanda sosyal yaşamı canlandırmaya da katkı sağlıyoruz. Biz buraya geldiğimizde bu alanda yol yoktu, su yoktu, elektrik yoktu. Elektriği 45 kilometre uzaktan Keban Çat Sahasından buraya getirdik. Kendi yolumuzu, kendi köprümüzü yaptık. Biz geldikten sonra buradaki sosyal yaşam da canlandı. Bu anlamda da mutluyuz. Burası bizim çocuğumuz gibi oldu. Her gelen misafirimize burayı göstermekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bize güç kattınız ve gerçekten de siyasilerin ya da toplumun önde gelen insanlarının desteklerini yanımızda hissetmek bizim moral ve motivasyonumuzu da arttırıyor. İzmir'den gelen misafirlerimiz var. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

MiLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Şehre kazandırdıklarından dolayı Prof. Dr. Yasemin Açık'a teşekkür eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Yasemin Açık Hanım'ı kutluyorum. Gerçekten Elazığ'da bir hanımefendinin, bir bayanın, bir kadınımızın bir başarı hikayesi oluşturmakla ilgili onun mekanında bulunmaktan son derece mutluyuz. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük özel sektör yatırımı. Bunu hiçbir devlet teşviği almadan, devletin mevcut tesislerini özelleştirme idaresinden alarak geliştirmeden yine kendi öz kaynaklarınızla bu hale getirebilmek, Elazığ'da bir farklılığı getirebilmek, hem Elazığ'ın ekonomisine, hem ülke ekonomimize buradan bir gelir elde edebilecek katkı sunmak son derece önemli bir başarı hikayesinin sonucu. Dünyanın her tarafına Elazığ'dan SEZA Çimento'dan çimento gönderiliyor. Dünyanın her tarafında çimentoyla yapılan imalat sektörlerinde Elazığ'ın taşı var. Bu da işin ayrı bir güzelliği" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL: ÜLKEMİZ ADINA VE İLİMİZ ADINA SİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

SEZA Çimento'nun bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Gerçekten bir başarı hikayesi. Bugün Seza Çimento'da bulunmak bizim için önemli. Siyaset kurumu yalnızca kentteki gelişmeleri siyaseten yorumlayacak, değerlendirecek nitelikte ve kapsamda olmamalı. Aynı zamanda böyle başarı hikayesi gösteren; gerek ilin gerek ülkenin ekonomisine katkı sunacak, katma değer yaratacak tesislerin başarı hikayelerini de tebrik ederek onlara da destek vermesi gerektiği düşüncesindeyim. Ben fabrikanın organizasyonundan, inşaat aşamasından bugüne kadar organizasyonundan, buradaki teknik ekiplerinizin, böyle bir sistemin, bir fabrikanın hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Mevcut bir yapıyı alıp geliştirmek kolaydır. Ama bir sistemi kurmak çok daha zordur. Hele hele böyle büyük bir kapasitesi olan çimento fabrikasının hikayesini oluşturmayı düşünmek bile bir başarıdır. O anlamda şahsınızda Seza Çimento çalışanlarını da kutluyorum. Gerçekten iyi bir kadronuz var. Ülkemiz adına da ilimiz adına da size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.