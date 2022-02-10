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Sezai Karakoç, 12 Şubat'ta TDED YouTube kanalında yad edilecek - Son Dakika

Sezai Karakoç, 12 Şubat'ta TDED YouTube kanalında yad edilecek

10.02.2022 15:51
Sezai Karakoç, 12 Şubat'ta TDED YouTube kanalında yad edilecek

"Sezai Karakoç İçin Ne Dediler?

"Sezai Karakoç İçin Ne Dediler?" programı, 12 Şubat'ta Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç anısına hazırlanan programın ikinci bölümünü, TDED Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Gedik hazırlayıp sunacak.

TDED'in YouTube kanalında 12 Şubat'ta saat 21.00'de başlayacak programda, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, yazar Sadettin Acar ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı konuşacak.

"Diriliş Şairi" olarak da anılan Sezai Karakoç'un anlatıldığı programın ilk bölümünde Mustafa Özçelik, Ferman Karaçam, Şeref Akbaba, Sedat Yılmaz, Zafer Acar ve Aykut Nasip Kelebek konuşmacı olarak yer almıştı.

Edebi ve düşünce hayatını "Diriliş Nesli" olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan mütefekkir Sezai Karakoç, geçen sene 16 Kasım'da vefat etmişti.

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Edebiyat, Türkiye, Youtube, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç, 12 Şubat'ta TDED YouTube kanalında yad edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezai Karakoç, 12 Şubat'ta TDED YouTube kanalında yad edilecek - Son Dakika
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