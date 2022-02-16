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Sezai Karakoç anısına "Üstat'la Kırk Saat" etkinliği Sarıyer'deki okullarda başladı - Son Dakika

Sezai Karakoç anısına "Üstat'la Kırk Saat" etkinliği Sarıyer'deki okullarda başladı

16.02.2022 14:11
Sezai Karakoç anısına "Üstat'la Kırk Saat" etkinliği Sarıyer'deki okullarda başladı

Geçen yıl kasım ayında vefat eden usta şair ve yazar Sezai Karakoç anısına Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından özel bir proje hazırlandı.

Geçen yıl kasım ayında vefat eden usta şair ve yazar Sezai Karakoç anısına Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından özel bir proje hazırlandı.

Lisenin Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği "Üstat'la Kırk Saat" etkinliğinde kültür ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim öğrencilerle bir araya gelecek.

Sarıyer ilçesi ortaöğretim kurumlarında ve Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde Karakoç'un eserleri, duygu ve düşünce dünyası ile ilgili konular düzenlenecek programlarla öğrencilere ulaştırılacak.

Faaliyet kapsamında edebiyat dünyasından İsmail Kılıçarslan, Mehmet Nuri Yardım, Mahmut Bıyıklı öğrencilerle bir araya gelirken Ali Haydar Haksal, Haydar Ergülen, Hüseyin Akın, Prof. Dr. Mustafa Özel, Nezihi Pesen, Özcan Ünlü, Şakir Kurtulmuş ve Osman Toprak bugün Sarıyer'deki çeşitli liselerde ve halk eğitim merkezinde konuşma yapacak.

25 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğin konuşmacıları arasında ayrıca yazar Ahmet Murat, Ali Ayçil, Saadettin Acar, Erol Erdoğan, Osman Koca, Şafak Çelik, Adem Turan, Eray Sarıçam, Berat Bıyıklı, Yaşar İliksiz, Zafer Acar, Serap Kadıoğlu, Cengizhan Orakçı, Dr. Şaban Çobanoğlu, Celal Fedai, Bülent Acun, Ercan İriş, Mehmet Şeker, Yusuf Tosun, Zeki Bulduk, Ulaş Konuk, Selvigül Şahin ve Ali Emre yer alıyor.

Beş gün sürecek etkinlikler boyunca "İslami Umdelere Sezai Karakoç Kaleminden Edebi Soluk", "Sezai Karakoç'un Peoetik ve Politik Aksiyonu", "Sezai Karakoç'un Duygu Dünyası ve Kaynakları" ve "Hızır'la Kırk Saat şiiri Bağlamında Sezai Karakoç" başlıkları ele alınacak.

Ayrıca, "Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç'un Eserlerine Toplu Bakış" sergisi de Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda görülebilecek.

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Sezai Karakoç, Ayazağa, Sarıyer, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç anısına 'Üstat'la Kırk Saat' etkinliği Sarıyer'deki okullarda başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezai Karakoç anısına "Üstat'la Kırk Saat" etkinliği Sarıyer'deki okullarda başladı - Son Dakika
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