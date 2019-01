Sezai Karakoç Bağcılar'da Anıldı

Düşünür, yazar ve şair Sezai Karakoç , 86. yaş günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda edebi kişiliği ve şiirleriyle öğrencilere anlatıldı. Sezai Karakoç'u okuyan bir kişinin kimliğinden taviz vermeyeceğini söyleyen yazar Mahmut Bıyıklı, "İngilizler için William Shakespeare demek İngiltere demektir. Bizim için de Sezai Karakoç demek Türkiye demektir" dedi.Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un 86. yaş günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda yazar Temel Hazıroğlu ve Mahmut Bıyıklı, edebiyatçı kişiliğinden şiirlerindeki anlama ve unutulmaz eserlerine kadar Karakoç'u her yönüyle anlattı.İlk sözü alan yazar Temel Hazıroğlu, davetli olarak gelen gençlere Karakoç'un umudundan bahsederek şunları söyledi: "Karakoç'un umut damarı vardır. Karakoç 'Bu dünyada ne olursa olsun muhakkak en zor şartlarda bir Nuh'un Gemisi vardır' der. O manevi olarak Nuh'un gemisini bugüne taşımıştır. İnsanlara 'Umudunuzu yitirmeyin her koşulda insanları Allah'a götürecek bir Nuh'un gemisi vardır, onu arayın bulun' der. Bu beni çok etkilemiştir""Sezai Karakoç'la aynı çağda yaşamanın bahtiyarlığı bize yeter"Karakoç'un eserlerinin önemini anlatan yazar Mahmut Bıyıklı "Sezai Karakoç'la aynı çağda yaşamanın bahtiyarlığı bize yeter. Çünkü Sezai Karakoç bir kahraman. Savaş dönemlerinde kahramanlar cephede olur barış döneminin kahramanları da yazarlar şairler sanatçılardır. Bir yazarı anmanın en güzel yolu onu okumaktan geçer. Sezai Karakoç'u okursanız nerede durmanız gerektiğini nereye bakmanız gerektiğin açıkça gösterir. Batıya da doğuya da gitseniz hedefinizden şaşmazsınız ve kimliğinizden taviz vermezsiniz" diye konuştu.Karakoç'un kıymetinin bilinmediğini belirten Mahmut Bıyıklı şunları söyledi: "İngiltere'nin devlet başkanlarından birisi yanındakilere diyor ki; 'Bizim için Hindistan büyüklüğündeki toprak parçası mı önemli yoksa William Shakespeare mi? Cevabı da kendisi verip 'İngiltere için Hindistan büyüklüğündeki topraktan daha çok Shakespeare önemli. Hindistan'ı kaybedersek sadece toprak kaybederiz bir şey kaybetmeyiz. Ama Shakespeare'i kaybedersek İngiltere'yi kaybederiz' diyor. İngilizler için William Shakespeare demek İngiltere demektir. Bizim için de Sezai Karakoç demek Türkiye demektir. Karakoç'un Türkiye demek olduğunu anlar, okur ve içselleştirmeye başlarsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğinden emin olabiliriz. Her çağın bir ufuk açıcısı ardır bu çağın ufuk açıcısı da Sezai Karakoç'tur"Programda Şiir yorumcusu Nur Haktan, Karakoç'un en çok sevilen şiirlerinden oluşan bir dinleti sundu. - İSTANBUL