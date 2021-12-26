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Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi - Son Dakika

Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi

26.12.2021 09:22

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan sabah namazıyla başladı.

Namazın ardından, Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip'in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç'un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi
Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi
Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi

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Sezai Karakoç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi - Son Dakika
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