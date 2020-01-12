Sezai Temelli, Gençlik Meclisleri 2. Konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezai Temelli, Gençlik Meclisleri 2. Konferansında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sezai Temelli, Gençlik Meclisleri 2. Konferansında konuştu Açıklaması

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, parti olarak özellikle Türkiye'de, daha geniş çeperde hem Orta Doğu hem Avrupa'da bir fikriyatları olduğunu ve bunu örgütlediklerini söyledi.

Sezai Temelli, Gençlik Meclisleri 2. Konferansında konuştu Açıklaması, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, parti olarak özellikle Türkiye'de, daha geniş çeperde hem Orta Doğu hem Avrupa'da bir fikriyatları olduğunu ve bunu örgütlediklerini söyledi.

Temelli, partisinin genel merkezinde düzenlenen Gençlik Meclisleri 2'nci Konferansı'nda gençlerin siyasete katılımının önemine değindi.

Gençliğin tüm dünyada sorunları bulunduğuna işaret eden Temelli, Türkiye'de ise bu sorunların dünya ortalamasının üzerinde olduğunu savundu.

Bugün dünya siyasetinin merkezinin Orta Doğu haline geldiğini vurgulayan Temelli, şunları kaydetti:

"Bu tesadüf değildir. Tarihte ne olmuşsa öyle olması gerektiği için olmuştur. Bugün küresel siyasetin merkezi Orta Doğu'ysa bilin ki Orta Doğu'da bir hayalet dolaşıyor. Bilin ki bu sistemi yıkıp yeniyi kuracak olan fikirler Orta Doğu'dadır. HDP olarak özellikle Türkiye'de, daha geniş çeperde hem Orta Doğu hem Avrupa'da da bir fikriyatımız var ve bunu örgütlüyoruz. HDP olarak toplumu örgütlerken radikal demokrasi anlayışımızla bütün toplumu bu sürece davet ediyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Orta Doğu, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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