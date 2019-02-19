Son Dakika Haberleri: Sezai Temelli Hakkında Soruşturma

Sezai Temelli Hakkında Soruşturma

11 dakika önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Sezai Temelli Hakkında Soruşturma, System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli hakkında 19 Aralık 2018'de Van'daki bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Temelli'nin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

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