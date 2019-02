Sezai Temelli'nin "Batıda Kaybettireceğiz" Açıklaması

ANTALYA/ HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına yönelik, "batıda kaybettireceğiz" şeklindeki açıklaması, Millet İttifakı-HDP ortaklığı olarak değerlendirildi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AK Parti'nin 82 milyon vatandaşa hizmet etmek için yola çıktığını, ülkenin doğusunu batısını ayırmadığını belirtti.



Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet anlayışıyla her insanı kucakladıklarını anlatan Taş, 82 milyon vatandaşı Türk'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle benimsediklerini kaydetti.



Antalya'da 2 milyon 800 bin kişinin yaşadığını ve 1 milyon 700 bin seçmenin bulunduğunu bildiren Taş, Antalya'nın her bir köşesine eşit hizmet yapıldığını, hiçbir vatandaşın diğerinden ayrı tutulmadığını vurguladı.



HDP'nin ve Sezai Temelli'nin yanlış yolda olduğuna işaret eden Taş, "Bu şekilde açıklama yapanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar. 31 Mart'ta tüm vatandaşlarımız gerekli cevabı sandıkta verecektir. Bu açıklama tamamen ülkeyi bölmeye, parçalamaya yöneliktir." dedi.



CHP ile HDP'nin bir ittifak içinde olduğunun yapılan her açıklama ile anlaşıldığına değinen Taş, her iki partinin kapalı kapılar arkasında görüşmeleri sürdürdüklerini savundu.



AK Parti ve MHP'nin kamuoyunun ve basının önünde her şeyi şeffaf şekilde açıklayarak, Cumhur İttifakı'nı kurduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:



"Onlar gibi gizli kapılar arkasında, karanlık odalarda pazarlık yapmıyoruz. Çünkü bizim tek bir amacımız var, ülkemize, milletimize hizmet etmek ve ülkemizin bekasını düşünmek. Zannediyorum birtakım gizli anlaşmalar, farklı hesaplar içerisindeler ki kapalı kapılar arkasında gizli görüşmeler yapılıyor. Ama hiçbir şey gizli kalmıyor. Siyaset şeffaf bir şekilde yapılmalı. Vatandaşın anladığı, kabul ettiği, benimsediği şekilde yapılmalı. Biz ve MHP tüm verilerimizi ortaya koyduk, ilkelerimiz, şartlarımız, milletimizin menfaatleri doğrultusunda iş birliğimizi, Cumhur İttifakı'nı hayata geçirdik ama diğer partiler demek ki gizli hesaplar içerisindeler. Vatanımıza, milletimize zarar verecek birtakım hareketler içerisindeler."



"Türk seçmeni gerekli dersi verecektir"



MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da söz konusu açıklamanın umrunda olmadığı gibi aklıselim düşünen, vatanını, milletini, devletini seven, devletinin devamlılığını, milletin bekasını düşünen vatandaşların da umurunda olmayacağını bildirdi.



HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde Sezai Temelli'nin, "batıda kaybettireceğiz" şeklinde açıklama yapmasının manidar olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bizim en başından söylediğimiz 'şer ittifakı'nın kimlerle gönülden ittifak yaptığı, bu açıklamayla ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla 'PKK terör örgütüdür, teröristtir' diyemeyen ve dağdaki PKK'nın uzantısı olan HDP'nin müttefiklerine bakmak gerekiyor." ifadesini kullandı.



Aksoy, Türk seçmeninin sağduyulu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türk seçmeni gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta, demokratik ve hür iradesini Cumhur İttifakı'nın adaylarından yana kullanarak verecektir. CHP de kimlerle ittifak içerisinde, Atatürk'ün çizgisinde kurulmuş bir partinin bugün geldiği noktaya bakmak gerekiyor. Bunlar kafa bulandırıcı meselelerdir ama bu millet gerekeni sandıkta yapar. Bizim bir rahatsızlığımız olmaz."



CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ise Temelli'nin açıklamalarını dinlemediğini ve HDP ile herhangi bir ittifakları olmadığını kaydetti.



Muğla



AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında Sezai Temelli'nin ifade ettiği bir bölge olmadığını belirterek, "Şahsın ne söylediği önemli, zihnindeki düşünceyi ortaya çıkarıyor. Batı illerinde kendilerinin doğru dürüst adayları yok. Burada millet ittifakını desteklediklerini aslında bir bakıma ifşa etmiş oluyorlar. CHP, İYİ Parti, SP, HDP ittifakı olmadığını söyleseler de HDP eş başkanının söyledikleri ortada. Demek ki gizli bir ortaklık var. Milletimiz feraset ve dirayetle her şeyi görüyor ve sandıkta gereken cevabı verecektir. Allah diyor ki 'iki ortak birbirlerine samimiyetle davranırlarsa üçüncü ortak ben olurum.' 'Hile ile birbirlerine yaklaşırlarsa onlara üçüncü ortak şeytanı kılarım.' Öyle görülüyor ki HDP şeytan olarak karşımızdaki ittifaka ortak olmuş durumda. Sadece batıda değil, Türkiye'nin her yerinde MHP'li kardeşimizle gönül birliği ile samimiyetle sahalardayız. Muğla'da 13 ilçemiz var. AK Parti İl Başkanı olarak 13 ilçeyi alacağımızı söylerken aynısını MHP İl Başkanı'm da söylüyor. AK Parti'li MHP'li diye bakmıyoruz. Gönül birlikteliğini vatandaşlarımız görüyor sandıktan da güzel birliktelik çıkacak. Onların arzu ettiği sonuçlar kursaklarında kalacak." diye konuştu.



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerine ilişkin, "Her parti lideri kendi düşüncesini açıklıyor. HDP'nin açıklamalarının bizimle bir alakası yok. Partimizin tüzüğü ve düşüncesi doğrultusunda hareket ederiz. Vatandaşlara düşüncelerimizi anlatıyor karşılığında oy istiyoruz. Bu açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Programımız var, biz hizmetlerimizi anlatıyoruz. CHP'ye verilen her oyun demokrasiye, özgürlüğe verildiği düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

