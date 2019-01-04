Sezar Salata Tarifi | Sezarın Hakkını Sezara Vermeye Geldik ?? ??

Bugün dünyanın en meşhur salatalarından biri olan, salataların şahından sezar salatanın tarifini tüm incelikleriyle anlatıyorum!

Bugün dünyanın en meşhur salatalarından biri olan, salataların şahından sezar salatanın tarifini tüm incelikleriyle anlatıyorum!

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