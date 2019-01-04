Sezar Salata Tarifi | Sezarın Hakkını Sezara Vermeye Geldik ?? ??
16 dakika önce
Bugün dünyanın en meşhur salatalarından biri olan, salataların şahından sezar salatanın tarifini tüm incelikleriyle anlatıyorum!
Bugün dünyanın en meşhur salatalarından biri olan, salataların şahından sezar salatanın tarifini tüm incelikleriyle anlatıyorum!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:18 Kaynak: Youtube
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak