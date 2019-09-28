Sezaryen doğum ile otizm arasında bağ var mı?

Tıp uzmanları ile farklı alanlardaki bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı bir araştırmaya göre sezaryen ile doğan bebeklerde normal doğumlara oranla otizm riski yüzde 33 daha fazla. Ayrıca bu yolla doğan çocuklarda dikkat eksikliği riskinin de yüzde 17 daha fazla olduğu tespit edildi.



ABD'de akademik Jama Ulusal Tıp Dergisi'nde yayımlan araştırmada toplam 20 milyon doğum üzerine yapılan eski araştırmalar incelendi.