Son Dakika Haberleri: Sezaryen Oranını Azaltmak İçin Ebeler Eğitilecek

Sezaryen Oranını Azaltmak İçin Ebeler Eğitilecek

2 saat önce

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlk dokunuş" adlı AB projesi ile 3 yıl boyunca ebelere eğitimler verilerek sezaryen oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Sezaryen Oranını Azaltmak İçin Ebeler Eğitilecek, System.String[]
Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlk dokunuş" adlı AB projesi ile 3 yıl boyunca ebelere eğitimler verilerek sezaryen oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Projenin tanıtımı için İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, AB'nin Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında hazırlanan projenin 123 bin avro hibe desteği almayı hak ettiğini söyledi.

Projenin amacının ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak olduğuna dikkati çeken Benli, şöyle konuştu:

"Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin başarıyla yürütülmesi için ebelik mesleğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmalıdır. İnsanlığın var oluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verilmiştir. Ebeler çoğu yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olmuştur. Günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak tıp meslekleri içinde yerini almıştır. Projemizin Sağlık Bakanlığımızın sezaryen oranlarını düşürme ve normal doğumu teşvik politikasına yardımcı olacağına da inanıyoruz. "

Proje koordinatörü Emel Güden de projeyi İstanbul Doğum Akademisi ve yurt dışından iki ortakla birlikte yürüteceklerini belirtti.

Güden, ebelere yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler vereceklerini, proje kapsamında Yunanistan'da uygulanan geleneksel ebelik yöntemlerinin de ele alınacağını, tecrübe paylaşımı yapılacağını ve projenin 3 yıl süreceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Anne, Kayseri, Avrupa Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel
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