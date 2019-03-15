Sezaryen Oranını Azaltmak İçin Ebeler Eğitilecek

Kayseri
'de İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından hazırlanan "İlk dokunuş" adlı AB
projesi ile 3 yıl boyunca ebelere eğitimler verilerek sezaryen oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.
Projenin tanıtımı için İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan
Benli, AB'nin Erasmus
Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında hazırlanan projenin 123 bin avro hibe desteği almayı hak ettiğini söyledi.
Projenin amacının ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak olduğuna dikkati çeken Benli, şöyle konuştu:
"Anne
ve çocuk sağlığı hizmetlerinin başarıyla yürütülmesi için ebelik mesleğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmalıdır. İnsanlığın var oluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verilmiştir. Ebeler çoğu yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olmuştur. Günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak tıp meslekleri içinde yerini almıştır. Projemizin Sağlık Bakanlığımızın sezaryen oranlarını düşürme ve normal doğumu teşvik politikasına yardımcı olacağına da inanıyoruz. "
Proje koordinatörü Emel Güden de projeyi İstanbul
Doğum Akademisi ve yurt dışından iki ortakla birlikte yürüteceklerini belirtti.
Güden, ebelere yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler vereceklerini, proje kapsamında Yunanistan
'da uygulanan geleneksel ebelik yöntemlerinin de ele alınacağını, tecrübe paylaşımı yapılacağını ve projenin 3 yıl süreceğini dile getirdi.