Son Dakika Haberleri: Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu
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Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

4 saat önce

Mardin'de yaşayan Nazlı Özerdem, ilk bebeğini sezaryen ile dünyaya getirip, ikinci bebeğinin gebeliğinde sağlıklı bir şekilde normal doğumunu gerçekleştirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu, System.String[]

Sezaryen sonrası normal doğumu tercih etti

Nazlı Özerdem ilk doğumunu sezaryen ile gerçekleştirmişti. Aradan geçen 3 yılın ardından ikinci kez anne olma heyecanı ile gebeliğinin son aylarına geldiğinde normal doğum yapmak istediğine karar verdi. Ancak sezaryen sonrası bunun da bazı riskleri olduğunu öğrendi. Sezaryen sonrası normal doğum hakkında araştırma yapan Özerdem, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Neval Yaman Görük'e ulaştı. Gerçekleştirilen kontrollerinde, normal doğum yapabileceği söylendi.

Epidural anestezi ile normal doğum

Op. Dr. Neval Yaman Görük, görüntülemede bebeğin ölçümlerinin haftası ile uyumlu ve pozisyonunun da normal olduğunu gördükten sonra 39'uncu haftada doğumu başlamış olan hastanın yatışının yapıldığını söyledi. Doğum öncesi gerekli tüm şartları sağladıktan sonra bebeğin durumunun takip edildiğinin altını çizen Op. Dr. Yaman, "Her şey normal seyrinde gidiyordu. Kasılmaları artan Nazlı Özdemir'e, normal doğum şansını artırmak için epidural anestezi gerekliliğini anlattık. Anestezi uzmanımız Dr. Civan Tiryaki, epidural anestezi öncesi anneyi ve eşini detaylı bilgilendirerek tedaviye başladı. Kasılmaları ağrı şeklinde hissetmeyen anne için oldukça konforlu bir normal doğum gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim"

Normal doğumdan sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Özerdem, "İlk bebeğimi sezaryen ile dünyaya getirmiştim. İkinci bebeğimi normal doğum ile dünyaya getirmek istedim. Eşimin de desteğiyle Op. Dr. Neval Yaman Görük'e ulaştık. Daha önce sezaryen sonrası normal doğum yapan hastalarının olduğunu öğrenmiştim. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdim. Çok mutluyum ve bu süreçte yanımda olan doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Anne, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:00 Kaynak: Bültenler
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