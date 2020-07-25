Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı - Son Dakika

Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı

VAN'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 36 aylık hamile Semra Esen (28) ile sezaryenle alınan bebeğinin kalbi durdu.

Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı, System.String[]

VAN'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 36 aylık hamile Semra Esen (28) ile sezaryenle alınan bebeğinin kalbi durdu. Doktorların yoğun çabası sonucu yeniden kalpleri çalıştırılan anne ve bebeği hayata tutundu.

Edremit ilçesinde yaşayan kalp hastası, 36 haftalık hamile Semra Esen, sabaha karşı aniden fenalaştı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Esen'de ciddi solunum sıkıntısı ve akciğerinde kanama tespit edildi. Doktorlar acil servisteyken vakit kaybetmeden hemen sezaryen için hazırlık yaparken, bu sırada annenin kalbi durdu. Doktorlar kalp masajı yaparken kadın doğum uzmanları da sezaryenle bebeği aldı. Anne Esen'in doğum sırasında da kalbi çalışmazken, erkek bebek de kalbi durmuş olarak doğdu. Acil serviste bulunan 6 branş doktoru, anne ve çocuğu hayata geri döndürmek içini aynı anda müdahale etti.

Doktorlar hem anneye hem de bebeğe kalp masajı yaptı. Doktorların yoğun çabası sonrası bebeğin kalbi yaklaşık 10 dakika, anneninki ise 20 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Ameliyatın ardından anne Esen, kalp damar cerrahisi yoğun bakıma, bebek de yeni doğan yoğun bakıma gönderildi. 10 yıl önce taktırdığı kalp kapağı çürüyen Semra Esen, daha sonra da başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten doktorlar, yakın zamanda da taburcu edeceklerini söyledi.'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sebahattin Çelik, kalp rahatsızlığı olan hamile bir hastanın ve sonrasında doğan bebeğin kalbinin durup yapılan müdahale sonucu tekrar çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başhekim Çelik, "Alanında uzman doktorlarımızın çok hızlı müdahalesi sonucu hem annenin hem de bebeğin hayatı kurtuluyor. Bu bizi bu karanlık dönemlerde çok mutlu etti. Yani 2 hayatın kurtulması hastane olarak bizi çok mutlu etti. Burada önemli olan sabaha karşı saat 04.00'te bu şekilde hızlı bir organizasyonu yapmak çok zor, hekim arkadaşlarımın hepsine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.'HIZLI MÜDAHALE İLE ŞU ANDA İYİ DURUMDALAR'Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Recep Yıldırım ise o anları anlattı. Saat 04.00 sıralarında hamile bir hastanın ciddi solunum sıkıntısı ve akciğerde kanama şikayetiyle geldiğini belirten Yıldırm, "Yaşamsal fonksiyonları kritik düzeydeydi. Bu sırada kadın doğum uzmanlarına haber verdik. Hızlı bir şekilde sezaryenle bebeğin alınması gerekiyordu. Bu sırada tam hastayı uyutacağımız sırada hastamızın kalbi durdu. Hemen kalp masajına başladık. Kadın doğum uzmanları da hızlıca acil servise gelerek kadın doğum ameliyatında yapılması gereken işlemi yaptılar. Bu çok nadir görülen bir şey. Çocuk doğduğu sırada annenin kalbi çalışmıyordu. Çocuk da kalbi durmuş bir şekilde çıktı. Anne ve çocuğa aynı anda Acil Servis'te müdahale etmeye başladık. Hem anneye hem bebeğe kalp masajı yaptık. Görevli tüm doktorların müdahalesi ve yoğun çabasıyla hastalarımızı hayata döndürdük. Bu kalp masajı sonrasında anne ve bebekte de beyin fonksiyonlarında hasar sık görülen bir şey. Ama anne ve bebekte böyle bir durumla karşılaşılmadı. Yani hızlı müdahalenin faydası görüldü. Anne yaklaşık 20 dakika bebeğin ise yaklaşık 10 dakika kalbi durmuş vaziyetteydi. Hızlı müdahale ile şu anda iyi durumdalar" dedi.DOĞUMDAN SONRA KALP AMELİYATI OLDUAnne Esen doğumdan sonra kalp ameliyatı da olurken, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin, yoğun bakımda ve entübe bir şekilde devir aldıkları hastayı sezaryen olduktan 3 gün sonra ameliyatına karar verdiklerini söyledi. Dr. Sezgin, "10 yıl önce takılmış olan kalp kapağının çürüdüğünü bunun da akciğer ve kalp yetmezliğine neden olduğunu gördük. Daha sonra da kalp ameliyatını yaptık. Başarılı güzel bir ameliyat yaptık. Şu an hastamızın sağlığı iyi ve serviste gezebiliyor" dedi.'DÜNYADA AZ GÖRÜLÜYOR'Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Doktor Remzi Sarıkaya, hastaya mucize kurtuluş dediklerini belirterek, "Hastamıza mucize vaka dememizin nedeni kalbinde ciddi problem olan bir hastanın tabi gebelik bu kapaktaki problemleri artıran bir durum. Gebelikte ekstra sıvı birikimi ve ikinci bir can olduğu için vücuda 2 kat yük biniyor. Yani ölüm riski çok yüksek bir durum. Bu tür vakalar dünyada çok sık rastlanılan vakalar değil. Bu gibi bir olay dünyada bir elin parmağından daha az görülmüştür. Tabi bu sürecin tamamen koordineli, tüm branşların kendi üzerlerine düşen görevi dakikalar içinde yerine getirerek böyle bir sonuç elde edilmiş olması kurum adına hekimlik adına çok mutlu etti" diye konuştu.

Semra Esen dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Yavaş yavaş kendine gelen ve artık servise alınan Esen, "Çok zor bir süreç yaşadım. Şu anda sağlığım iyi. Çocuğumu görünce çok mutlu oldum. Benimle ilgilenen tüm doktorlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Anne, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı         
07:43
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu         
21:51
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti         
18:21
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 16:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei