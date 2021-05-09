Sezen Aksu'dan alkışlanacak hareket

09 Mayıs 2021 Pazar 12:01
Sezen Aksu'dan alkışlanacak hareket

Pandemi nedeniyle yaklaşık bir senedir evinden çıkmayan Sezen Aksu, alkışlanacak bir harekete imza attı. Minik Serçe, yardıma muhtaç ailelere gıda ve maddi yardımda bulundu. İşte detaylar...

Sezen Aksu, Ramazan ayı sebebiyle evinin bulunduğu bölgede durumu iyi olmayan ailelere yardımcıları aracılığıyla gıda ve maddi yardımda bulundu. Minik Serçe, sessizce yardımcıları aracılığıyla önceden tespit ettiği ailelerin ihtiyaçlarını giderdi. (İsmail Bayrak - Hürriyet)

Kaynak: Snob Magazin
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