Oy kullanan Sezen Aksu mührü bırakmayı unuttu, görevliler devreye girdi

Oy kullanmak için sandık başına giden herkes aynı yorumu yapıyor

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah 08.20 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna giderek oyunu kullandı. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MÜHRÜ BIRAKMAYI UNUTTU

Oy kullandıktan sonra mührü elinde unutan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti. "Hiçbir şey söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu. Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti.

BELEDİYE BAŞKANI'YLA SOHBET ETTİ

Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.