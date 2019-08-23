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Sezen Aksu'nun baba acısı

21 dakika önce

Sezen Aksu'nun baba acısı (2)DOKTORUNDAN AÇIKLAMABir süredir yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Sezen Aksu'nun emekli okul müdürü babası Sami Yıldırım ile ilgili bilgi veren İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr.

Sezen Aksu'nun baba acısı (2)

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Bir süredir yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Sezen Aksu'nun emekli okul müdürü babası Sami Yıldırım ile ilgili bilgi veren İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan şunları söyledi

Sanatçımız Sezen Aksu'nun babası olan Sami Yıldırım yaklaşık 4 haftadır yoğun bakımda takip ediliyordu. Bize geliş nedeni akciğer enfeksiyonuydu. Buna bağlı solunum yetmezliği gelişmişti. Bir süredir yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı. Ancak akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 12.30'da hayatını kaybetti. Bu durum tahmin ediliyordu. Sezen Hanım'la da bunu paylaşmıştık. Maalesef yapılan destek tedavisine rağmen genel durumunda bir bozulma ve sadece solunum sisteminde değil, tüm organlarda yetersizlik başlamıştı. Kızı Sezen Hanım da her süreçte babasının yanındaydı. Her gelişmeyi kendisiyle paylaştık.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Sezen Aksu'nun babasının vefatının ardından hastaneden ayrıldığı belirtilirken, iki çocuk sahibi Sami Yıldırım'ın, yarın ikindide İzmir Küçükyalı'daki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ANNESİNİN KABRİ ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI'NDA

Sezen Aksu'nun annesi emekli fen bilgisi öğretmeni Şehriban Yıldırım, 2016 yılı Mart ayında yine Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınan namazdan sonra Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Sezen Aksu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
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