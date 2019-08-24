Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun baba acısı
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Sezen Aksu'nun baba acısı

1 saat önce

İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.


Akciğer enfeksiyonu şikayetiyle İzmir'deki Kent Hastanesi'ne kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım (92) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.


Sanat dünyasından pek çok isim usta sanatçıyı yalnız bırakmadı


Tören, Yıldırım'ın evinin yakınında bulunan Hacı Ahmet Tatari Camiinde yapıldı. Sezen Aksu ve kardeşi Nihat Yıldırım, ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan, sanat dünyasından bir çok isim Aksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı. Ceylan Ertem, Aşkın Nur Yengi, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sibel Can, Demet Akbağ, Müjde Ar, Sıla ve Saba Tümer gibi isimler cenazeye katılan isimler arasındaydı. Sanatçılar, teker teker oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Sezen Aksu'nun yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi Karşıyaka Örnekköy Mezarlığına defnedildi.


Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, 1982 yılında İzmir'de açılan FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından Yamanlar Kolejinin ilk müdürü olarak görev yapmıştı.


2016 yılında ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun hayatını kaybeden annesi Şehriban Yıldırım için Fethullah Gülen de bir taziye mesajı göndermişti. - İZMİR

Sami Yıldırım, Sezen Aksu, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:51 Kaynak: İHA
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