Son Dakika Haberleri: Sezen aksu'nun baba acısı (2)
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Sezen aksu'nun baba acısı (2)

1 saat önce

DOKTORUNDAN AÇIKLAMAİzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren babası Sami Yıldırım'ın tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi.

Sezen aksu'nun baba acısı (2), System.String[]

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren babası Sami Yıldırım'ın tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi. Yıldırım'ın, yaklaşık 4 haftadır yoğun bakımda takip edildiğini belirten Doç. Dr. Akan, "Bize geliş nedeni akciğer enfeksiyonuydu. Buna bağlı solunum yetmezliği gelişmişti. Bir süredir yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı; ancak akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 12.30'da hayatını kaybetti. Bu durum tahmin ediliyordu. Sezen hanımla da bunu paylaşmıştık. Maalesef yapılan destek tedavisine rağmen genel durumunda bozulma ve sadece solunum sisteminde değil tüm organlarda yetersizlik başlamıştı. Kızı Sezen hanım da her süreçte babasının yanındaydı. Her gelişmeyi kendisiyle paylaştık" diye konuştu.
Sezen Aksu'nun, acı haber sonrası hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Emekli okul müdürü, 2 çocuk sahibi Sami Yıldırım'ın, yarın ikindi vakti, İzmir Küçükyalı'daki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kentte toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan Sezen Aksu'nun annesi, emekli fen bilgisi öğretmeni Şehriban Yıldırım, 2016 yılının Mart ayında yine Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınan namazdan sonra Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,


Sezen Aksu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
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