Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor
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Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyorİZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor
İZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
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