Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor
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Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor

24 dakika önce

Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyorİZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor

İZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sami Yıldırım, Sezen Aksu, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
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