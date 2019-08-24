Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Sezen Aksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı

5 dakika önce

Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Sezen Aksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşamını yitiren Sami Yıldırım için Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Sezen Aksu, kardeşi Nihat Yıldırım, oğlu Mithat Can Özer ve yakınları ile Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sibel Can, Demet Akbağ, Müjde Ar, Sıla ve İzzet Çapa gibi sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

Sezen Aksu ve kardeşi Nihat Yıldırım, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve siyaset dünyasından birçok isim çelenk gönderdi.

Törenin ardından Sami Yıldırım'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Emekli öğretmen olan 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, dün öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sami Yıldırım, Sezen Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç ressam Sinem Demirci, renklerin dünyasını anlattı
Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:19:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]