Son Dakika Haberleri: SEZEN AKSU 'nun "BİLİYORSUN"'u ile Yeniden GÜLAY ERALP

SEZEN AKSU 'nun "BİLİYORSUN"'u ile Yeniden GÜLAY ERALP

1 saat önce

Sezen AKSU' nun 1978 yılında seslendirdiği klasiği "BİLİYORSUN" isimli şarkısını Mert Ali İÇELLİ' nin düzenlemesi ile günümüze uyarlayarak tekrar sevenleri ile buluşturdu.

SEZEN AKSU 'nun

90'lı yıllardan günümüze 5 albüme imza atan, şarkı söylemekten hiç vazgeçmeyen Gülay ERALP son albümünün üzerinden, dile kolay tam onbir yıl aradan sonra, tartışmasız Türk pop müziğinin mihenk taşlarından , Sezen AKSU' nun 1978 yılında seslendirdiği klasiği "BİLİYORSUN" isimli şarkısını Mert Ali İÇELLİ' nin düzenlemesi ile günümüze uyarlayarak tekrar sevenleri ile buluşturdu.

Biliyorsun klip yönetmenliğini, bir çok başarılı klipte imzası olan sevgili Tülay İBAK üstlendi. Büyük bir ekip yaklaşık 16 saatte olağanüstü emek ve sevgi ile şarkımızın sizlere ulaşmasında yanımızda oldu.

Gülay ERALP "benim çocukluğum ,gençliğim, bugünüm, yarınım kıymetlim Sezen AKSU' nun böyle bir eserini seslendirerek dileğim samimiyetle ruhunuza dokunabilmek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:06 Kaynak: Bültenler

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