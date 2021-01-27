Sezen Aksu'nun diktirdiği fidan sayısı 29 bine ulaştı

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak. Aksu 2013'te de o yıl verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Aksu, 2008 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin, Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'ta 5 bin, Adile Naşit anısına 5 bin ve Meral Okay anısına 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu. Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.

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