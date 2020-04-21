Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi - Son Dakika Magazin

Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi

6 saat önce

TARUMAR single parçasıyla müzik dünyasına giriş yapan Nur, 'Yar İnan' şarkısıyla iyi bir çıkış yakaladı.

Sezen Aksu'nun 'İkili Delilik'i, Nur'a uğurlu geldi, System.String[]

TARUMAR single parçasıyla müzik dünyasına giriş yapan Nur, 'Yar İnan' şarkısıyla iyi bir çıkış yakaladı. Asıl işi mütercim tercümanlık olan şarkıcı, Sezen Aksu'nun 2005 yılında çıkardığı 'Bahane' albümünde yer alan 'İkili Delilik' şarkısına cover yaptı. Albüm kaydı da Sezen Aksu'nun stüdyosunda çekildi.

Tercümanlığın yanı sıra iki yıldır müzik piyasasında olan Nur Yörükoğlu, müziği, ölmeden önce yapması gereken son işi olarak gördüğünü söyleyip sektöre adım attığını anlattı. Aileden müzisyen olan Nur, sanatçı Gökhan Türkmen'in müzik şirketinden çıkan ilk single çalışması 'Yar İnan' adlı parçayla başarılı bir çıkış yaptı. Bu çalışmalarıyla sosyal platformlarda da çok dinlenen listelerine adını yazdırdı. Mesleki kariyerinde mütercim tercüman olarak uzun yılları geride bırakan ve kariyerine müzik odaklı yeni bir rota çizen Nur, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca şarkılar seslendiriyor.

Karantina günlerinde evinden çıkamayan müzik severler için sosyal medya üzerinden canlı yayınla konserler veren Nur, "Benim ismimi duyduklarında tek bir şey isterim, 'Çok farklı sesi ve tınısı varmış' desinler. En popüler dillerde şarkılar söylüyorum. Benim adımı duyduklarında, 'Çok sağlammış çok canlıymış' desinler. Tek istediğim bu" diye konuştu.

Nur'un 'İkili Delilik' cover'ın klip yönetmenliğini Onur Kök ve Uğur Evin yaptı. Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi Halil Koçak'a ait sevilen parça, Nur'un yorumu ile müzik piyasasında yerini aldı.


Sezen Aksu, Yörükoğlu, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:38 Kaynak: DHA

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