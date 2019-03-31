Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı
34 dakika önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAÜnlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Ünlü sanatçı Sezen Aksu
oyunu Beykoz
'da kullandı.
Aksu saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi
Ortaokuluna geldi. Aksu oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Aksu'nun beklediği sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Aksu'nun okula gelmesi
-Aksu'nun sırada beklemesi
-Aksu'nun oyunu kullanması
-Aksu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
31.03.2019 -16.45 Haber Kodu : 190331287
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:51 Kaynak: DHA
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