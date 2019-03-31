Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı

Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı

34 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAÜnlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı, System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Aksu saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Aksu oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Aksu'nun beklediği sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Aksu'nun okula gelmesi

-Aksu'nun sırada beklemesi

-Aksu'nun oyunu kullanması

-Aksu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

31.03.2019 -16.45 Haber Kodu : 190331287

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:51 Kaynak: DHA

Beykoz, Sezen Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum Oy Kullanan Hülya Avşar Mührü Kabinde Unuttu Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu Oyunu Beykoz'da Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]