Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı - Son Dakika
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Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

14.05.2023 11:05

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı.

SANATÇI Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı.

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve  28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. Sırada bekleyenler Aksu'yla fotoğraf çektirip imza aldı,

Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun "diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı. Hayranına sarılarak öpen Aksu daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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