Sezen Aksu Oyunu Kullanamadı
30 dakika önce
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu
, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz
'da bulunan Sedat Simavi
ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı. Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı. Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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