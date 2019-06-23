Sezen Aksu oyunu kullandı
1 saat önce
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu
, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz
'da bulunan Sedat Simavi
ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.
- İstanbul
Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır