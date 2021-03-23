Sezen Aksu, Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftinin bebeği Luna için bakın ne yaptı?
23.03.2021 12:56
Yaklaşık bir ay önce, oyuncu eşi Özge Özder ile Eva Luna isimli bir kız bebek sahibi olan müzisyen Sinan Güleryüz, Sezen Aksu'nun hediyesi 'Küçüğüm' şarkısını yeniden yorumladı. İşte ayrıntılar...
Sezen Aksu'nun müzik okulunda eğitim alan Sinan Güleryüz'ün söylediği şarkı ve klibi dijital platformlarda yayınlandı. Sosyal medya paylaşımları ve birlikte yaptıkları& ; düetlerle konuşulan çiftten Sinan Güleryüz bu kez şarkıyı tek başına söyledi. Oyuncu Özge Özer ise klibin yönetmenliğini yaptı.
'UMARIM DİNLEYENLER BEĞENİR'
Çift şarkıyla ilgili "Kızımızın dünyaya gözlerini yeni açtığı bu dönemde 'Küçüğüm şarkısının hayatımızda yer bulması bizim için çok anlamlı oldu. Umarız dinleyenler de bizim kadar sever ve beğenir. Klibin de bizim için anlamı büyük." diye konuştu.
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