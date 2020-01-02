Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı - Son Dakika Magazin

Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

6 saat önce

Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı, System.String[]

Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 'Boza ve anası' notuyla paylaşılan fotoğraf görenlerin içini ısıttı.


Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açmıştı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla yetinmedi. Minik serçe, Kanlıca'daki yalısının kapılarını 'Boza' adı verilen sıpaya açtı. Aksu, sıpayla beraber evin içerisinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerin paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf görenlerin içini ısıttı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:30 
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