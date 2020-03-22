Sezen Aksu sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp hayvanları besleyen sanatçı, komşularına da örnek oldu.
Her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp hayvanları besleyen sanatçı, komşularına da örnek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:05
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