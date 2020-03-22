Sezen Aksu sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sezen Aksu sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika Magazin

Sezen Aksu sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp hayvanları besleyen sanatçı, komşularına da örnek oldu.

Sezen Aksu sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Her sabah yanında çalışanlarla birlikte evinin çevresindeki sokakları dolaşıp hayvanları besleyen sanatçı, komşularına da örnek oldu.

Sabah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:05 

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