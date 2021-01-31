Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan, Deniz Madaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi ile her hafta başka bir olayı gündeme getirirken, bu hafta ekrana gelecek yeni bölüm sürprizi ile izleyenlerin heyecanlandırdı.

DUYGUSAL SAHNEDE YENİ ŞARKISI İLE EŞLİK EDECEK

Dizinin 2 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşacak olan 20. bölümünde, usta sanatçı Sezen Aksu da şarkısıyla yer alacak.Masumlar Apartmanı'na seslendirip bestelediği yeni şarkısı 'Affet' ile eşlik olacak olan Aksu, böylece şarkısını ilk kez dizi ile görücüye çıkarmış olacak. Şarkının Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalacağı öğrenildi.

EZGİ MOLA SEZEN ANISI İLE GÜLÜMSETMİŞTİ

Dizinin Safiye'sine hayat veren Ezgi Mola, geçtiğimiz zamanlarda Sezen Aksu ile ilgili bir anısını paylaşmış, herkesi gülümsetmişti. Aksu'yu çok sevdiğini söyleyen Mola, ilkokul zamanında herkesi ünlü şarkıcının 'sütannesi' olduğunu söyleyerek kandırdığını belirtmişti.