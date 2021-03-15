İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım' - Son Dakika

İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'

15.03.2021 12:11
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım', System.String[]

Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'İZMİR'de yaşayan özel gereksinimli birey Sezen Kaya (18) yüzme ve atletizmle başladığı spor hayatını gülle ve karate ile sürdürüyor.

Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'

İZMİR'de yaşayan özel gereksinimli birey Sezen Kaya (18) yüzme ve atletizmle başladığı spor hayatını gülle ve karate ile sürdürüyor. 2019 yılında gülle atma sporunda Ege Bölge Şampiyonu olan Kaya, karatede ise turuncu kuşağa yükseldi. Hırsı ve isteğiyle dikkat çeken Kaya, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimine devam eden Sezen Kaya (18), 8 yaşında yüzme ile başladığı spor hayatına 12 yaşına geldiğinde atletizmle devam etti. Akademik becerilerde akranlarından 3-4 yaş geriden gelen Sezen, iki yıl önce başladığı gülle atma sporunda ise kısa sürede gelişti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 14 -16 Nisan 2019 tarihleri arasında, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Atletizm Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kaya, çalışmalarının karşılığını alarak gülle atma dalında 16-21 yaş kategorisinde Ege Bölge şampiyonu oldu. Kategorisinde 12 yarışmacıdan en küçüğü olan Kaya, 200 metre koşu dalında da ikinci olmayı başardı. Ailesinin yanı sıra antrenör ve eğitimcilerinin ilgisi sayesinde sporda hızla ilerleme kaydeden Sezen Kayan başarısını hırsına borçlu olduğunu söyledi. Karate de şimdilik turuncu kuşağa yükselen Kayan, haftanın beş günü antrenman yapıyor.

'MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYORUM'

Milli sporcu olmak istediğini söyleyen Sezen Kaya, kendini antrenmanlarda mutlu hissettiğini belirtti. Kaya, 'Karate hayali bir dövüş. Kursa kendim geliyorum. İlk başladığımda temel teknikleri bilmiyordum. Sonradan öğrendim. İlk sınavı geçtim, turuncu kuşak aldım. Karateye devam edeceğim. Bundan sonra yeşil, kahverengi ve siyah kuşak alacağım. Yarışmalara katılıp şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hayalim milli sporcu olmak diye konuştu.

Kızının spor yapmasından çok mutlu olduğunu ifade eden anne Meryem Keser, 'Bu sayede topluma daha faydalı, başarılı, örnek bir çocuk oldu. Özellikle spora yönlendirdim. Haftanın her günü gülle antrenmanı yapıyor. Hedefi var. Kızım özel gereksinimli birey olduğunun farkında. Çaba gösteriyor, çok çalışıyor. Ben de lise yıllarımda 3 yıl gülle ve halterle uğraştım. Sezen'in gülleye sempatisi oluştu. 'Annem yaptıysa ben de yaparım' dedi. Kız çocukları annelerini örnek alıyor. Sezen, şimdi gülle de çok başarılı dedi.

'DİĞER SPORCULARDAN FARKI YOK'

Karate antrenörü Murat Karamartinler, diğer sporculardan Sezen'in bir farkı olmadığını hatırlattı. Karamartinler Karate, odaklanmayı öne alır. Konsantrasyonu ve algıları olabildiğince açıyor. Sezen özel bir çocuk olmasına rağmen, bu konuda oldukça başarılı. Öğrenmesi gereken temel teknikleri birçok arkadaşından daha çabuk yapıyor. Onun hızlı gelişimi beni memnun etti. Antrenmana süresi içinde tamamen öğrenmesi gereken şeylere odaklanıyor. Karate, çocuklar için dikkat sorununu ortadan kaldırıyor, mücadele ruhunu artırıyor. Karate hayatla mücadelelerinde daha sabırlı olmalarını sağlıyor diye ifade etti.

'GÜLLE DE ÇOK BAŞARILI'

Sezen ile gülle atma yarışmalarına hazırlandıklarını vurgulayan atletizm antrenörü Mert Açar şunları anlattı

'Öğrencim, istekli ve azimli. Antrenmanlarımıza açık ve kapalı sahalarımızda devam ediyoruz. Amacımız en üst seviyeye çıkartmak. Umarım bu sene hedefimiz olan milli takıma girmeyi başaracağız. Sezen, hırsı sayesinde daha hızlı gelişiyor. Yapılması zor gözüken şeyler Sezen için güç değil; sadece daha fazla anlatıp antrenman yapmak gerekiyor diye konuştu.

İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'
İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım'

Atletizm, Yüzme, İzmir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Sezen'in hırsı sporda engelleri kaldırdı Hedef 'Milli Takım' - Son Dakika


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