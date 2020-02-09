Sezen'in kapısını çaldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sezen'in kapısını çaldı - Son Dakika Magazin

Sezen'in kapısını çaldı

6 saat önce

Zorlu PSM, Bostancı Gösteri Merkezi gibi İstanbul'un en büyük konser salonlarında sahneye çıkmayı planlayan ünlü şarkıcı, hem orkestrasını genişletti hem de sahnede kendisine eşlik edecek bir dans ekibi kurdu.

Sezen'in kapısını çaldı, System.String[]

Zorlu PSM, Bostancı Gösteri Merkezi gibi İstanbul'un en büyük konser salonlarında sahneye çıkmayı planlayan ünlü şarkıcı, hem orkestrasını genişletti hem de sahnede kendisine eşlik edecek bir dans ekibi kurdu. Arka arkaya single çıkarmaya hazırlanan Salkım, yeni şarkıları için de Sezen Aksu'nun kapısını çaldı.

Sezen Aksu, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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