Son Dakika Haberleri: Sezen'in okulunda hüzünlü tören
Son Dakika Güncel Haber

Sezen'in okulunda hüzünlü tören

2 saat önce

Kampüs içinde sulama yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak için geçen sene mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tören düzenlendi.

Sezen'in okulunda hüzünlü tören, System.String[]

Kampüs içinde sulama yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak için geçen sene mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tören düzenlendi.


İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde dün öğle saatlerinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23) için geçen sene mezun olduğu ve Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı Ege Üniversitesinde tören düzenlendi. Ziraat Fakültesinde yapılan törene Sezen'in ailesi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Budak, "Dün yaşadığımız elim kaza sonucunda Sezenimizi kaybettik. Ege Üniversitesi ailesi olarak büyük bir şok ve sarsıntı içindeyiz. Her şeyden önce bir baba olarak Sezen'in babası Metin Bey ve annesi Kevser Hanım ile kız kardeşi Damla'nın acısını yürekten hissediyorum. Sezen, üniversitemizin gururu. Acımız çok büyük ve bu acımız hayat boyu bizimle kalacak. Sezen'i sadece yüreğimizde değil, adını üniversitemizde yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Törenin ardından Sezen'in cenazesi, namazın kılınacağı camiye götürüldü. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası
Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sezen'in okulunda hüzünlü tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]