Sezen'in öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası-ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezen'in öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası-ARŞİV - Son Dakika

Sezen'in öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası-ARŞİV

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy'a (46) 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sezen'in öldüğü kazada sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası-ARŞİV, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy'a (46) 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'İyi hal indirimi' uygulanan Vehbi Bolsoy'un cezası, 2 yıl 10 aya düşürüldü.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi Bolsoy ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

Sezen'in hayatını kaybetmesine neden olan Vehbi Bolsoy'un yargılandığı İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile Sezen'in ailesi, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Sezen'in avukatı, kazanın olası kast olduğunu dile getirerek, olası kastın cezai hükmü neyse sanığın ona uygun ceza almasını talep etti ve "Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir" dedi. Sanık avukatı, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilimizin beraatinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık Vehbi Bolsoy ise üzgün olduğunu ve beraatini istedi.

Duruşmada hakim, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan sanık Vehbi Bolsoy'a ilk olarak 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından "iyi hal indirimi" uygulayıp, cezanın 2 yıl 10 aya düşürülmesine karar verdi. Ayrıca sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmetti.

Duruşma sonunda açıklama yapan baba Metin Zambak, "Kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortadadır. Bu karara itiraz edeceğiz, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" dedi.


Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
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