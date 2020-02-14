Sezen'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B.'nin (46) yargılanmasına devam edildi. Aile avukatının reddi hakim talebi, mahkemece reddedildi.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sezen'in hayatını kaybetmesine neden olan Vehbi B., İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi B.'nin yanı sıra Sezen'in annesi Kevser Zambak, babası Metin Zambak, kardeşi Damla Zambak ile tarafların avukatları katıldı. Ailenin avukatı Turan Aras, mahkeme dosyasında eksikler olduğunu belirtip yeniden incelenmesini talep etti. Mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunan Aras, "Bu olayda Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu davanın da dosyasını bekliyoruz. Ayrıca mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden reddi hakim talebimiz var" dedi. Sezen'in kardeşi Damla Zambak da çok büyük bir acı yaşadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın savunma için istediği ek süre talebini kabul edip, reddi hakim talebini ise reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.