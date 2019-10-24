'Sezen Sokak'ta'ya ödül
39 dakika önce
Geçtiğimiz sene izleyicilerle buluşturduğu 'Sezen Sokak'ta belgeseli yurtdışında ödüle layık görülen Güleryüz, konseri adeta bir kutlamaya çevirdi.
Geçtiğimiz sene izleyicilerle buluşturduğu 'Sezen Sokak'ta belgeseli yurtdışında ödüle layık görülen Güleryüz, konseri adeta bir kutlamaya çevirdi. Sanatçı, "Sezen Sokak'ta İngiltere'de düzenlenen 'The Lift Off Sessions Film Festivali'nde en iyi belgesel dalında birinci olarak ödüle layık görüldü ve Hollywood'da yapılacak ikinci aşamada yarışmaya hak kazandı" sözleri ile anons etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:49
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