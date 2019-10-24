'Sezen Sokak'ta'ya ödül

Geçtiğimiz sene izleyicilerle buluşturduğu 'Sezen Sokak'ta belgeseli yurtdışında ödüle layık görülen Güleryüz, konseri adeta bir kutlamaya çevirdi. Sanatçı, "Sezen Sokak'ta İngiltere'de düzenlenen 'The Lift Off Sessions Film Festivali'nde en iyi belgesel dalında birinci olarak ödüle layık görüldü ve Hollywood'da yapılacak ikinci aşamada yarışmaya hak kazandı" sözleri ile anons etti.