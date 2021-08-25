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Sezer: "6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme" - Son Dakika

Sezer: "6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme"

25.08.2021 12:00
Sezer:

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme olduğunun altını çizerek, "İlk defa toplu sözleşme primi tamamen sendikalı üyelere yansıyacak" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme olduğunun altını çizerek, "İlk defa toplu sözleşme primi tamamen sendikalı üyelere yansıyacak" dedi.

Memur-Sen ile hükümet arasında yürütülen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmasının ardından Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

" İlk defa toplu sözleşme primi tamamen sendikalı üyelere yansıyacak"

Mehmet Sezer, bugünde dek 6 defa toplu sözleşme imzaladıklarını söyleyerek, "6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadarki yapılmış olan en iyi sözleşme diyebilirim. Bu konuda iddialıyım. Bunun da belgesiyle konuşuyorum bugün Resmi Gazete'de yayınlanan mutabakat metnine göre konuşuyorum. Burada 2022 ve 2023 yılı için toplamda yüzde 26 yüzdelik zam olacak. Bundan hem 4 milyona yakın memur hem de 2 milyona yakın emekli memur istifade etmiş olacak. Bunun yanında ilk defa toplu sözleşme primi tamamen sendikalı üyelere yansıyacak bir alan açılmış oldu. Bizim taleplerimiz arasında seyyanen zam talebimizde vardı. Bizzat çalışma bakanı tarafından seyyanen zam olarak 135 TL'lik primin 400 TL'ye çıkarılmış olmasının seyyanen zam olarak değerlendirilmesi gerektiğini o da vurgulamıştır. Örneğin 1 Ocak 2022'den itibaren sendikalı olan memur daha farklı daha fazla ücret alacaklar. 3 ayda bir 400 TL aldığında aylık olduğunda 100 küsur TL'ye tekabül ediyor. Aldığı takdirde diğer sendikalı olmayan memurdan daha fazla ücret alacak" diye konuştu.

"Ana sınıfı ve sınıf öğretmenlerine her ay ekstra kazanım"

Ana sınıfı ve sınıf öğretmenlerinin de yararına bir kazanım olduğunu vurgulayan Sezer, "Anasınıfı öğretmenlerine tarihinde ilk defa okutmuş olduğu sınıf hangi sınıfta görevliyse o sınıf için haftada 2 saat, ayda 8 saat bu da rakam olarak 170 TL civarında, her ay ekstra bir kazanım elde etmiş olacak. Bu genel kazanımlarından sendikalı olduğundan hariç artı olanları söylüyorum. Sınıf öğretmenlerinin de haftada 2 saat, ayda 8 saat ortalama 170 TL olarak daha fazla ücret alma imkanı olacak. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de başlayacak" diye konuştu.

Başkan Sezer, sözleşmeli personellerin işten çıkarılmasına da değinerek, "En fazla sözleşmeli personel çıkaran belediye Adana Büyükşehir Belediyesi'ydi. O personelin hakkını üyelerimiz olmamasına rağmen İstasyon Meydanında savunmuştuk. Bugün yayınlanmış olan Resmi Gazete'de sözleşmeliler ile ilgili de çalışmalar yapılacak. Bu arkadaşlarımızın da kadroya geçmesiyle ilgili yaklaşık 400 bin kişiyi kapsıyor. Onlarla ilgili de önemli güzel bir madde var" dedi. - ADANA

Sezer: 6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme
Sezer: 6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme
Sezer: 6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme

Eğitim Bir Sen, Toplu Sözleşme, Memur Sen, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezer: '6. Dönem Toplu Sözleşme bugüne kadar yapılmış olan en iyi sözleşme' - Son Dakika Ekonomi


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