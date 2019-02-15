Sezer Ailesinin Acı Günü
1 saat önce
Arapgir Postası ve Bakış gazetelerinin sahibi Kamuran Sezer'in annesi Hatice Sezer vefat etti.
Arapgir
Postası ve Bakış gazetelerinin sahibi Kamuran Sezer'in annesi Hatice Sezer
vefat etti.
Bir dönemdir rahatsız olan Hatice Sezer, kaldırıldığı Turgut Özal
Tıp Merkezi'nde kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Sezer, için bugün Cuma Namazı sonrası Malatya
Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Hatice Sezer'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.
Adil Gevrek teyzesini kaybetti
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in dün gece vefat eden teyzesi Hanife
Gömülü için de Cuma Namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Her iki cenaze namazına da Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, Battalgazi
Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş
, Akçadağ
Belediye Başkanı Ali Kazgan
ile çok sayıda vatandaş ile Sezer ve Gevrek ailesinin yakınları katıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:44 Kaynak: İHA
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