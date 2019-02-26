Sezer, "Asıl mesaimiz 1 Nisan'da başlayacak"
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer Gölcük'ün tanınmış isimleriyle buluştu.
Sezer, "Asıl mesaimiz 1 Nisan'da başlayacak. Gölcük'ü daha yaşanabilir bir kent yapabilmek adına çok çalışacağız" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer kentin her köşesinde gönül köprülerini kurmak için var gücüyle çalışıyor. Geçtiğimiz akşamda kentin tanınmış gençleri Mehmet Yaşar, Fethi Seymen ve Burak Şahin tarafından düzenlenen birlik beraberlik buluşmasına katıldı. İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gölcük Belediye Başkan yardımcısı Levent Değirmenci'de Sezer'e eşlik etti. Sezer'e gençler ve ilçenin tanınmış isimleri destek verirken, örnek bir birliktelik yaşandı.
ASIL MESAİMİZ 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Aday Sezer yaptığı konuşmada, "Memleket işi gönül işi" diyerek çıktığımız bu yolda gönülleri kazanmak ve örnek bir belediyecilik yapmak en büyük hedefimiz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeden, Gölcüğümüzün tamamına hizmet etmek hedefindeyiz. Burada da görüyorum ki, güzel bir birlik beraberlik yakalanmış. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Sizlerden çıktığımız bu yolda destek istiyoruz. Biliyoruz ki asıl mesaimiz 1 Nisan'da başlayacak. Gölcük'ü daha yaşanabilir bir kent yapabilmek adına çok çalışacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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